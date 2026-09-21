Многодетные актрисы: как совместить съемки, театр и большую семью

Красная дорожка заканчивается быстро. Свет погас, грим смыт, платье отправилось в шкаф — а дома кто-то потерял тетрадь, кто-то требует ужин, кому-то срочно понадобилась мама именно в тот момент, когда у нее завтра съемка в шесть утра.
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