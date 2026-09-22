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Брал Берлин, а запомнился взмахом жезла: фронтовик и актёр Павел Винник

Брал Берлин, а запомнился взмахом жезла: фронтовик и актёр Павел Винник

Кадр длится считаные секунды: автоинспектор Подорожный из «Королевы бензоколонки» взмахивает жезлом — и поток машин останавливается.

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