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Малкин сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 8+24 в 40 играх

Форвард «Питтсбурга» набрал 32-е (8+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр. Сегодня за 21:20 (5:07 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (2 из 4), полезность – «0».

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