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Студия Артемия Лебедева разработала логотип для «Родины» – в виде запятой: «Свежий и бодрый образ. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается»

Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины», недавно вышедшей в РПЛ. «В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ.

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