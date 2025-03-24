Уничтожен снаряд, найденный в Астраханской области после атаки БПЛА

Неразорвавшийся снаряд нашли в частном секторе Ахтубинска. Накануне север Астраханской области подвергся массированной атаке со стороны украинского режима: более 20 беспилотников ВСУ было уничтожено в небе над регионом.
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