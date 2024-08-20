17 причин, почему каждой стране не хватает немного Японии

Что мы знаем о Японии? Это страна аниме, сумо и сакуры. А как насчет инновационных туалетов, пунктуальности, вендинговых автоматов, где продается все, что душе угодно? Япония — это другой мир, и многое из того, что привычно японцам, вызывает у нас удивление, а иногда и зависть.