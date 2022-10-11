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Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Президент Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по украинским объектам 10 октября, и предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз России.

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