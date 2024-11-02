Рогов рассказал о приближении российских войск к Курахово

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Российские военные подошли к пригороду Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.