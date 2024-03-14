Юлия Махова поделилась в эксклюзивном интервью о том, почему отдать ребенка в спорт самое лучшее решение

Спорт в современном обществе играет ключевую роль в формировании личности детей. Все больше родителей приходят к убеждению, что вовлечение детей в спортивные занятия не только полезно для здоровья, но эффективно в вопросе воспитания лидерских качеств.
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