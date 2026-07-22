Роспотребнадзор рекомендует жителям Краснодара на выходить на открытый воздух из-за большого пожара

Краснодар пережил атаку беспилотников ВСУ, в городе горит логистический склад. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, жителям рекомендуют по возможности не находиться на открытом воздухе, не открывать окна для проветривания помещений, чаще проводить влажную уборку, больше пить, промывать нос, применять маски и респираторы при выходе на улицу.