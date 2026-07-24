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Царьград

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Певица Максим отменила концерт в Павлодаре из-за ухудшения здоровья

Певица Максим отменила концерт в Павлодаре из-за ухудшения здоровья

Певица Максим попала в больницу после смерти отца Сергея Абросимова, который 19 июля ушел из жизни после 14 лет борьбы с раком.

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