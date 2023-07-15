БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Возникает один вопрос: почему ни на Украине, ни в России не появились здоровые силы противостояния одиноким одиозным ...Как еврей – я име...
  • Nikolay Stepanov
    О переброске сибирских рек не может быть и речи. "Пускай дохнут!". И. Сталин.КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГ...
  • Валентин Воробьев
    Идет война народная, Священная война.УДАР ПО США, ФРАН...

КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ КАТАСТРОФУ? РАДИ СОСЕДЕЙ ОТДАТЬ СВОЁ ﻿

КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ КАТАСТРОФУ? РАДИ СОСЕДЕЙ ОТДАТЬ СВОЁ ﻿

artut.pirogov Реки Сибири должны служить Казахстану. А ещё другим странам Центральной Азии. В противном случае, решить водный кризис не получится, считает казахстанский депутат Серик Егизбаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
z
zhanna
Реки Сибири-это энергетические каналы снабжения энергией головного мозга Земли,которым является территория  Рассия.Погибнет мозг земли-погибнет планета.
Ответить
3 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Пусть эти токаи и серики миссиписю у бидона пососать попросят, гниды и халявщики
Ответить
2 час.
Nikolay Stepanov
О переброске сибирских рек не может быть и речи. &quot;Пускай дохнут!&quot;. И. Сталин.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх