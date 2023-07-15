artut.pirogov Реки Сибири должны служить Казахстану. А ещё другим странам Центральной Азии. В противном случае, решить водный кризис не получится, считает казахстанский депутат Серик Егизбаев.
КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ КАТАСТРОФУ? РАДИ СОСЕДЕЙ ОТДАТЬ СВОЁ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
z
zhanna
Реки Сибири-это энергетические каналы снабжения энергией головного мозга Земли,которым является территория Рассия.Погибнет мозг земли-погибнет планета.
Ответить
3 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Пусть эти токаи и серики миссиписю у бидона пососать попросят, гниды и халявщики
Ответить
2 час.
Nikolay Stepanov
О переброске сибирских рек не может быть и речи. "Пускай дохнут!". И. Сталин.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии