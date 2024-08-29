Уничтожение на Украине истребителя F-16 системой Patriot является достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов", иронично заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии