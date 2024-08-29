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Мирошник иронично назвал ликвидацию F-16 из Patriot на Украине достойным началом

Уничтожение на Украине истребителя F-16 системой Patriot является достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов", иронично заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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