Олигархи Рублевки заявили, что Пугачева и Галкин считают каждую копейку

Олигархи Рублевки, которые до отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в Израиль в связи с СВО раньше охотно приглашали их выступить на свои частные мероприятия, заявили, что сегодня ими объявлен бойкот певице и пародисту-иноагенту.