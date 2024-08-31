Олигархи Рублевки заявили, что Пугачева и Галкин считают каждую копейку

Олигархи Рублевки, которые до отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в Израиль в связи с СВО раньше охотно приглашали их выступить на свои частные мероприятия, заявили, что сегодня ими объявлен бойкот певице и пародисту-иноагенту.
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