Пронько назвал главную проблему России. Касается каждого второго

Nikolay Zakharov

Правильно пишет экономист Пронько:"Банально, но у населения нет денег на то, чтобы покупать больше товаров и услуг. Львиная доля уходит на физиологию и покрытие долгов. Следовательно, у бизнеса нет мотивации в инвестициях и дальнейшем развитии. Очевидно, что единственный двигатель экономики – это платёжеспособный спрос. Без серьёзного вмешательства государства, например, фискального, на мой взгляд, проблему с доходами не решить. Нет доходов у населения – нет экономического развития. Нет потребительского спроса – нет инвестиций и запуска новых производств". Зачем нужна такая экономика, где человек бедный, а ему с голубого экрана рассказывают про то, как он увеличил свои потребительские потребности? Пока не будет решён вопрос с нищетой и бедностью, говорить об устойчивом развитии не приходится." С нашими либероидными экономистами во главе с Силуановым и Набиуллиной, насаждающими нам экономику западного капитализма, мы будем и дальше страдать и нищать.