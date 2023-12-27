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Пронько назвал главную проблему России. Касается каждого второго

Пронько назвал главную проблему России. Касается каждого второго

Официальная статистика сообщает о том, что в уходящем 2023-м у российских граждан ускоренными темпами росли доходы.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Правильно пишет экономист Пронько:&quot;Банально, но у населения нет денег на то, чтобы покупать больше товаров и услуг. Львиная доля уходит на физиологию и покрытие долгов. Следовательно, у бизнеса нет мотивации в инвестициях и дальнейшем развитии. Очевидно, что единственный двигатель экономики – это платёжеспособный спрос. Без серьёзного вмешательства государства, например, фискального, на мой взгляд, проблему с доходами не решить. Нет доходов у населения – нет экономического развития. Нет потребительского спроса – нет инвестиций и запуска новых производств&quot;. Зачем нужна такая экономика, где человек бедный, а ему с голубого экрана рассказывают про то, как он увеличил свои потребительские потребности? Пока не будет решён вопрос с нищетой и бедностью, говорить об устойчивом развитии не приходится.&quot; С нашими либероидными  экономистами во главе с Силуановым и Набиуллиной, насаждающими нам экономику западного капитализма, мы будем и дальше страдать и нищать.
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