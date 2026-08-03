В Смоленской области сожгли ладью викингов

«Такого Гнездовские курганы не видели 1000 лет» Реконструкция погребального обряда в виде сожжения модели драккаров прошла вчера в историко-археологическом и природном музее-заповеднике «Гнёздово» в Смоленской области.
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