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Царьград

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Загадочные подземные ходы обнаружили учёные в Африке

Загадочные подземные ходы обнаружили учёные в Африке

Учёные пытаются разгадать происхождение загадочных подземных ходов в Африке.Загадочные подземные ходы обнаружили учёные в Африке и на Ближнем Востоке.

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