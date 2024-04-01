Военкор Сладков назвал Макрона бранным словом, узнав о смене его риторики по Украине

Александр Сладков назвал президента Франции "олигофреном", предсказав вырождение ЕвропыВ издании Politico считают, что Эммануэль Макрон разогревает тему "русской угрозы" только потому, что скоро состоятся выборы в Европарламент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии