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«Смешайте Гаскойна и Руни – получится Кейн. Дай ему два момента – он оба реализует, но при этом Харри не одержим голами, у него есть все навыки». Чичарито о форварде «Баварии»

Бывший нападающий «МЮ», «Реала» и « Байера » Хавьер Эрнандес высоко оценил форварда «Баварии» Харри Кейна и сравнил его по стилю с Каримом Бензема .

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