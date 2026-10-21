Повторяющаяся кровоточивость десен может указывать на воспаление, дефициты или заболевания крови. Причину важно выяснить на обследовании, рассказал стоматолог-хирург Валентин Шопов, сообщает Life.
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