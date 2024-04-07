Сати Казанова о страхе закончить как Фриске: “Понимала, что задохнусь”

Сати Казанова успешно сотрудничала с Игорем Матвиенко на протяжении более десяти лет. Они начали совместную работу в группе “Фабрика”, а затем Сати продолжила свою карьеру в качестве сольной исполнительницы.
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