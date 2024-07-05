В Севастополе в ДТП попал автобус, есть погибшие

В Севастополе в ДТП попал маршрутный автобус, есть погибшие и раненые. Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Севастополю, авария произошла сегодня около 6 часов утра в районе дома №51на Карантинной улиц: Mitsubishi Lancer на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом БАЗ № 107, следовавшим в сторону Камышовой бухты.