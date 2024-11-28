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5koleso.ru

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Проехал на электрическом тягаче Sany: делюсь впечатлениями и считаю затраты

Проехал на электрическом тягаче Sany: делюсь впечатлениями и считаю затраты

Высокая кабина, три узких хромированных линии на облицовке и массивные «раскосые» фары, гармонично сочетающиеся с противотуманками, — анфас электрический грузовик Sany практически ничем не отличается от дизельного трехосного тягача для тяжелых региональных перевозок Sany D525A.

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