Проехал на электрическом тягаче Sany: делюсь впечатлениями и считаю затраты

Высокая кабина, три узких хромированных линии на облицовке и массивные «раскосые» фары, гармонично сочетающиеся с противотуманками, — анфас электрический грузовик Sany практически ничем не отличается от дизельного трехосного тягача для тяжелых региональных перевозок Sany D525A.