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В институте на Красноказарменной открылась многофункциональная интерактивная аудитория

Национальный исследовательский университет «МЭИ» презентовал многофункциональную инновационную аудиторию, созданную в рамках проекта «Цифровая кафедра» программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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