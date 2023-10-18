В институте на Красноказарменной открылась многофункциональная интерактивная аудитория

Национальный исследовательский университет «МЭИ» презентовал многофункциональную инновационную аудиторию, созданную в рамках проекта «Цифровая кафедра» программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии