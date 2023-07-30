Еще одна категория россиян может получить право выйти на пенсию раньше на 5 лет. С такой инициативой выступила Общественная палата России.
Теперь точно: россиян обрадовали снижением пенсионного возраста на 5 лет
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Мужик при этом, я так понимаю должен воспитывать в одиночку? Или это для всех?? А если для всех-всех-всех и для Целей Повышения Рождаемости, то как будут учитываться дети " на стороне ", какая разница воспитывает или нет, Рождаемость то ПОВЫСИЛ!!!??? Там в этой Думе, действительно Все-все-все ДЕБИЛЫ???
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16 час.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Да уж!... А женщины пусть горбатятся дальше, при том, что на них ложатся бóльшие трудности в воспитании детей... Они ведь дольше живут и выносливее мужчин. Ну и логика ... СЛОВ НЕТ!!!
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14 час.
Сергей Петров
Как же ж далеки они от народа...
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12 час.
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