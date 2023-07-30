Теперь точно: россиян обрадовали снижением пенсионного возраста на 5 лет

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Мужик при этом, я так понимаю должен воспитывать в одиночку? Или это для всех?? А если для всех-всех-всех и для Целей Повышения Рождаемости, то как будут учитываться дети " на стороне ", какая разница воспитывает или нет, Рождаемость то ПОВЫСИЛ!!!??? Там в этой Думе, действительно Все-все-все ДЕБИЛЫ???