Командный пункт ВСУ разнесло в щепки: Карта специальной военной операции на Украине на 23 сентября 2024 года Юлия СоколоваВоенно-воздушные силы России нанесли сокрушительный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины, расположенного у границы с Курской областью.
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