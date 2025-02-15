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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двалишвили – о самом сложном сопернике: «Альдо. Яна тоже было трудно победить, но я был очень мотивирован»

«Жозе Альдо. Мне было трудно доминировать в этом бою. Петр Ян тоже был сложным противником, но в тот момент я был очень мотивирован.

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