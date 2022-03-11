Депутат Госдумы Евгений Фёдоров призвал запретить импорт иностранных автомобилей

Запрет импорта станет достойным ответом на санкции западных компанийфото: instagram.com/duma.fedorov--> Запрет на ввоз иностранных автомобилей для коммерческой продажи в Россию может стать одним из ответов на санкционную политику западных стран.
Запрет импорта станет достойным ответом на санкции западных компанийфото: instagram.com/duma.fedorov--> Запрет на ввоз иностранных автомобилей для коммерческой продажи в Россию может стать одним из ответов на санкционную политику западных стран.
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