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Экспресс-тест по географии: что за страна отмечена на карте?

Экспресс-тест по географии: что за страна отмечена на карте?

87% людей ошибаются, проходя этот тест фото: Midjorney/ParentsЭто может показаться странным, но тесты по географии, не предполагающие варианты ответов, чаще всего оказываются самыми непроходимыми.

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Руслан Техажев
Ирландия
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