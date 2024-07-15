Экспресс-тест по географии: что за страна отмечена на карте?

87% людей ошибаются, проходя этот тест фото: Midjorney/ParentsЭто может показаться странным, но тесты по географии, не предполагающие варианты ответов, чаще всего оказываются самыми непроходимыми.
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