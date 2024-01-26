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Эксперты рассказали, как решить проблему с куриными яйцами в России

Эксперты рассказали, как решить проблему с куриными яйцами в России

Эксперты рассказали, как решить проблему с куриными яйцами в России Ирэн ОрлонскаяПроблема с ростом цен на куриные яйца в России может быть решена, согласно высказыванию президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, путем увеличения мощности птицефабрик с поддержкой со стороны государства.

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