Эксперты рассказали, как решить проблему с куриными яйцами в России Ирэн ОрлонскаяПроблема с ростом цен на куриные яйца в России может быть решена, согласно высказыванию президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, путем увеличения мощности птицефабрик с поддержкой со стороны государства.