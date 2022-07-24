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Что ждёт Huawei? Оборудование компании может нарушить способность США контролировать ядерную триаду

Что ждёт Huawei? Оборудование компании может нарушить способность США контролировать ядерную триаду

ФБР обнаружило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, размещенное на вышках сотовой связи на Среднем Западе, способно нарушить связь Министерства обороны США, в том числе с силами, которые контролируют ядерное оружие.

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