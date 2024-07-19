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Украинский генерал рассказал о критической ситуации для ВСУ в районе Волчанска и Купянска

Украинский генерал рассказал о критической ситуации для ВСУ в районе Волчанска и Купянска

Российские подразделения продолжают развивать успех на харьковском направлении. В Киеве полагают, что дальнейшее продвижение ВС РФ в районе Волчанска и Купянска поставит украинские войска в крайне тяжелое положение.

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