В Киеве опасались «Орешника», но при верном целеполагании его заменяют и дроны Информация об уничтожении украинского ракетного арсенала к западу от Киева, в селе Милая, .
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