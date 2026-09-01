Регионы России
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Регионы России

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Песков: режим взаимодействия России и Киргизии определяется взаимной выгодой

Песков: режим взаимодействия России и Киргизии определяется взаимной выгодой

Песков подчеркнул, что «взаимная выгода всегда превыше всего», а Россия и Киргизия не собираются делиться друг с другом безвозмездно, однако поддерживают друг друга в сложных ситуациях.

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