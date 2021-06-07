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Гудков уехал из России после возбуждения уголовного дела

Гудков уехал из России после возбуждения уголовного дела

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию после возбуждения против него дела о неуплате по договору аренды.

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Елена Мамонова
И почему его выпустили?Видимо дали возможность скрыться
Yvan
"...затем он планирует добраться в болгарскую Варну, где живут его родители". --- Разве его родители не в Москве живут? А как тогда обнаружили боеприпасы на московской квартире Гудкова-старшего?

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