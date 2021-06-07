Гудков уехал из России после возбуждения уголовного дела

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыПолитикаГудков уехал из России после возбуждения уголовного дела Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию после возбуждения против него дела о неуплате по договору аренды.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваИ почему его выпустили?Видимо дали возможность скрытьсяYvan"...затем он планирует добраться в болгарскую Варну, где живут его родители". --- Разве его родители не в Москве живут? А как тогда обнаружили боеприпасы на московской квартире Гудкова-старшего?Комментировать
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