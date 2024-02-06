Политолог Баширов: контингент США на БВ станет легкой добычей для Ирана

В случае большого противостояния США и Ирана, американские военные активы, а также 50-тысячный контингент станут легкой добычей для Тегерана, поскольку у последнего имеются тысячи современных баллистических ракет.
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