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Татар-информ

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МС-21 должен завершить сертификацию до середины 2027 года

МС-21 должен завершить сертификацию до середины 2027 года

Фото: пресс-служба ОАК Отечественный пассажирский самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года.

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