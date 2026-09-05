МС-21 должен завершить сертификацию до середины 2027 года

Фото: пресс-служба ОАК Отечественный пассажирский самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года.
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