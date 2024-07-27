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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Глушенкове: «Карпину все можно? Такими футболистами не разбрасываются. Как можно его игнорировать?»

Мостовой о Глушенкове: «Карпину все можно? Такими футболистами не разбрасываются. Как можно его игнорировать?»

Полузащитник забил четыре гола в двух матчах за «Зенит» в этом сезоне. «Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил.

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