Умер участвовавший в освобождении Будапешта ветеран Располыхин

t.me/Посольство в Австрии На 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, один из освободителей Вены и Будапешта, Владимир Располыхин.
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