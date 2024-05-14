Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»

Семь юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом Евгением Черняком - владельцем алкогольного холдинга Global Spirits (производитель водки «Хортиця»), арестованы по решению Ленинского районного суда Курска.
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