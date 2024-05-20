Цена суверенитета: что будет с Ираном после гибели президента Раиси

Людмила Лиханова

Не они были нужны врагам. Нужен был один только вертолет. Но...это очередная глупость ИзЯраэля, который с Натаньяху судорожно цепляется за власть. В итоге я им не завидую. Сейчас соберут доказательства а потом...пусть пархатые дрожат каждый день...ожидание смерти страшнее самой смерти