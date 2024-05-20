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Несекретные материалы

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    ... ты опять свинарник покинул? Брысь к стойлу с корытом с парашей!!! Привыкай!!1Медведев: Зеленск...
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    Цена суверенитета...
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    Брысь, тупое животное, общаться с тебе подобным чуханом, падать ниже канализации, как говорит знакомы ветеринар по та...Медведев: Зеленск...

Цена суверенитета: что будет с Ираном после гибели президента Раиси

Цена суверенитета: что будет с Ираном после гибели президента Раиси

Сообщение о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси вместе с рядом других высокопоставленных чиновников ИРИ накануне погиб в результате авиакатастрофы, вызывает чувство самой глубокой озабоченности.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Не они были нужны врагам. Нужен был один только вертолет. Но...это очередная глупость ИзЯраэля, который с Натаньяху судорожно цепляется за власть. В итоге я им не завидую. Сейчас соберут доказательства а потом...пусть пархатые дрожат каждый день...ожидание смерти страшнее самой смерти
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9 час.
Людмила Лиханова
Не они были главной целью. Поэтому спокойно прилетели в пункт назначения
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9 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
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8 мин.

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