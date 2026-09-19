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Врачи скорой могут получить дополнительную защиту после участившихся нападений

Врачи скорой могут получить дополнительную защиту после участившихся нападений

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Врачи скорой медицинской помощи попросили дополнительной защиты после участившихся случаев нападения на них.

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