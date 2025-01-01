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В Башкирии организовали проверку после схода с рельсов грузовых вагонов

В Башкирии организовали проверку после схода с рельсов грузовых вагонов

В Башкирии по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов проводится доследственная проверка. Об этом 1 января сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР).

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