В Башкирии организовали проверку после схода с рельсов грузовых вагонов

В Башкирии по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов проводится доследственная проверка. Об этом 1 января сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР).
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