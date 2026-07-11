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Четыре года гостевого брака и забытый роман: как Игорь Гордин уходил от Юлии Меньшовой и почему решил вернуться

Четыре года гостевого брака и забытый роман: как Игорь Гордин уходил от Юлии Меньшовой и почему решил вернуться

Брак известного актера Игоря Гордина и телеведущей Юлии Меньшовой со стороны часто казался образцовым, однако за три десятилетия совместной жизни супругам пришлось пережить тяжелый кризис.

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