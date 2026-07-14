Кардиолог Целикина объяснила, как жара может спровоцировать инсульт

В жару риск сердечно-сосудистых осложнений повышается из-за обезвоживания, сгущения крови и перепадов температуры, рассказала ИА PrimaMedia врач-кардиолог, заведующая отделением кардиологии и функциональной диагностики Ольга Целикина.
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