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Царьград

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Танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти отбуксирован к немецкому порту Засниц

Танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти отбуксирован к немецкому порту Засниц

Танкер Eventin, потерявший управление в Балтийском море, отбуксирован к порту Засниц с помощью немецких судов.

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