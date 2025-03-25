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Селихов: «Все российские вратари по-доброму завидуют Сафонову»

Селихов: «Все российские вратари по-доброму завидуют Сафонову»

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о голкипере сборной России Матвее Сафонове, который прошлым летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

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