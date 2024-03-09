Некоторых свердловских школьников переведут на дистант в дни выборов

Школам Екатеринбурга рекомендовали перейти на дистанционное обучение в дни выборов президента. Эту информацию подтвердили в мэрии города, где сообщили о рекомендациях для муниципальных образовательных организаций, находящихся на территории избирательных участков.
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