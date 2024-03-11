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Возможно ли за три года создать в России оборудование для производства микрочипов

Возможно ли за три года создать в России оборудование для производства микрочипов

 3,3K прочитали Несколько дней назад стало известно об амбициозных планах российских властей создать буквально с нуля в нашей стране машиностроение для производства микроэлектроники.

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