Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Василий
    Если каждого диванного балабола отслеживать - никакого ФСБ не хватит.Оттяпывая страны
  • Андрей Бедный
    Ну там речь не о вершине, но да, 4000 метров высота. Ну и вообще в материалах описывается корабль из окаменевшего дер...Не пора ли назват...
  • Владимир Алтайцев
    Да  не может  быть никаких сараев на вершине Арарата. Слишком  дорого  бы обошлась доставка  туда стройматериаловНе пора ли назват...

Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Журналисты западных изданий побывали на Украине рядом с ЛБС и поговорили с местными жителями.

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Комментарии
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Лора Лора
Несмотря ни на что в хохляндии остались Нормальные Люди!
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22 час.
Вера смелых
Мужик, который отравил ВСУк, -уверена, что , не погибни его семья, так и жил бы  под портретом Бандеры.      Как все эти 10 лет...     Я не представляю, как можно жить в Бандерине, с вечной фигой в кармане, и продолжать такую жизнь...     Все время, когда начинают брцколюбы трындеть про хороших , аж пророссийских украинцах, ничего не делающих, вспоминаю МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, девчонок и мальчишек,  - они смогли!   Ну, а в век интернета все могут хероясальную пропаганду послать на.. , и узнать реальную жизнь в России. Сейчас скакавшая хохлядб рвётся в Шереметьево ,и одна из причин это надёжная социальная  сторона, как мат. капитал, пособия, декретный отпуск... А в Есрожопке все льготы для бешенцев пересматриваются и уменьшаются, работать заставляют..  Конечно, и поведение ВСУк играет роль, -   власть развращает, тем более, власть с автоматом, вот и ведут себя как оккупанты.. Для понимания ситуации в тех областях вспомните Херсон - как они встречали ВСУк! Пели и плясали, а сейчас эти ждуны кто на фронте, кто прячется. Вчера ролик прислали - мертвый город...        Посмотрим, сколько ВСУки нам зароссийских хохлов подготовили.. потом...
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21 час.
Светлана Коваленкова
Сейчас нам не просто! А потом, ну очень много работы!!!
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20 час.

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