Вера смелых

Мужик, который отравил ВСУк, -уверена, что , не погибни его семья, так и жил бы под портретом Бандеры. Как все эти 10 лет... Я не представляю, как можно жить в Бандерине, с вечной фигой в кармане, и продолжать такую жизнь... Все время, когда начинают брцколюбы трындеть про хороших , аж пророссийских украинцах, ничего не делающих, вспоминаю МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, девчонок и мальчишек, - они смогли! Ну, а в век интернета все могут хероясальную пропаганду послать на.. , и узнать реальную жизнь в России. Сейчас скакавшая хохлядб рвётся в Шереметьево ,и одна из причин это надёжная социальная сторона, как мат. капитал, пособия, декретный отпуск... А в Есрожопке все льготы для бешенцев пересматриваются и уменьшаются, работать заставляют.. Конечно, и поведение ВСУк играет роль, - власть развращает, тем более, власть с автоматом, вот и ведут себя как оккупанты.. Для понимания ситуации в тех областях вспомните Херсон - как они встречали ВСУк! Пели и плясали, а сейчас эти ждуны кто на фронте, кто прячется. Вчера ролик прислали - мертвый город... Посмотрим, сколько ВСУки нам зароссийских хохлов подготовили.. потом...